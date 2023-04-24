Hatay'da 110 afetzede aile bayrama yeni yuvalarında girdi

Arnavutköy Belediyesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapımına başladığı konteyner kenti tamamladı. Depremzede vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesinde yeni evlerine yerleşti. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü konteyner kentte çocuk oyun alanları, sosyal hizmet alanları, aşevi, sağlık tesisi, çamaşırhane, mescit, yönetim ofisi, basketbol ve futbol sahası gibi alanlar bulunuyor. 110 ailenin barınabileceği konteyner kent afetzedelere güvenli yaşam alanı sunuyor. 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin içerisinde banyo, tuvalet ve mutfak tezgâhı bulunuyor. Afetzedelere yatak, televizyon, ocak, buzdolabı, elektrik ve sıcak su imkânı sağlanıyor.

Kardeşlik Mahallesi adı verilen konteyner kentte Ramazan Bayramı ve 23 Nisan nedeni ile çeşitli etkinlikler düzenlendi. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da Ramazan Bayramı'nın son günü depremzede vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti.

“Asgari tüm imkânlar sağlandı”

Konteyner kentte vatandaşları ziyaret eden Ahmet Haşim Baltacı, “Bayramın son günü konteyner bölgemizdeki ailelerimizin yanına geldik. Bizi hanelerine misafir eden Bilal kardeşime, eşine, çocuklarına teşekkür ediyorum. Onların bir nebze de olsa sıcak bir yuvaya kavuşmuş olmaları bizleri de mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kalıcı konutları en kısa sürede devreye girecek. Burada konteynerimizin içerisinde asgari yaşam şartlarını oluşturacak imkânları sunduk. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Kendilerine tüm imkânların sağlandığını belirten Bilal Arslan, “Sayın başkanımızın belirttiği gibi çok şükür tüm imkânlarıyla seferber oldular. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Allah kendilerinden razı olsun. Şu anda hiçbir eksiğimiz yok çok şükür. Elektriğimiz, suyumuz tüm imkânlar sağlandı. Çok teşekkür ediyorum” dedi.