Hatay'da 110 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobilde koliler halinde 110 bin adet makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesinde motosikletli polis büro amirliği ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 110 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü Y.D. gözaltına alındı.