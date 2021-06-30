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Hatay'da 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay’da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen operasyonda 12 bin 182 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


? İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Antakya ve Defne ilçesindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


? Adreslerdeki aramalarda, 12 bin 182 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.


? Gözaltına alınan M.K., H.E., K.K.A., M.K.A. ve E.Y. emniyete götürüldü.


? (ADM-SO-Y)

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