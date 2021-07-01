Hatay'da 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 12 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tayfur Sökmen Mahallesi'nde ikamet eden A.A. isimli şahsın Reyhanlı ve Antakya ilçelerinde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenildi.

Ardından Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "Öğle" adlı narkotik köpeği ile birlikte A.A. ve B.E.'nin evinde arama yaptı. Aramada 12 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklanırken, B.E. yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.