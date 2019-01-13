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Hatay'da 13 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’da sınırı yasa dışı yollarla geçen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da sınırı yasa dışı yollarla geçen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi'nde devriye görevini yürüten Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri 02 MA 2363 ve 31 MA 3525 plakalı iki otomobili durdurdu. Araçlarda, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 13 Suriyeli göçmen yakalandı.


Göçmenler, ifadeleri alınmak üzere Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri süren göçmenlere, Hatay Hayat Derneği kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi.

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