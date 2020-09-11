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Hatay'da 15 bin 600 adet makaron ele geçirildi

Hatay’da durdurulan bir araçta 15 bin 600 adet bandrolsüz "makaron" ele geçirildi.

Hatay'da durdurulan bir araçta 15 bin 600 adet bandrolsüz "makaron" ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yıldırım ekiplerince, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi üzerinde yapılan uygulamada durdurulan 33 plakalı araçta yapılan aramada, 40 paket içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ve 15 bin 600 adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen boş makaron ele geçirildi.


Araç içerisinde bulunan E.A. isimli şahsa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem yapıldı.

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