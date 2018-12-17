Hatay'da 15 kişi mantardan zehirlendi

Hatay'da 15 kişi, dağdan topladıkları mantarları tüketmelerinin ardından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 5'i çocuk 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dağdan topladıkları mantarları pişirip yemelerinin ardından rahatsızlanan 15 kişi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Birbirleriyle akraba olan 15 kişiden yetişkinlerin tedavileri tamamlanırken, 5 çocuk gözetim altında tutuluyor.

Eşiyle beraber topladıkları mantarları pişirerek sadece birer parça yediklerini söyleyen Selvi Bayırlı, “Eşimle beraber mantar topladık yedik. Her birimiz birer parça yememize rağmen zehirlendik. Hastaneye getirdiler bizi. Kusarak başladı etkisi, sonra da hastanede midemiz yıkandı, tedavi olduk. Bizle beraber 15 kişi zehirlendik. Tedavimiz yapıldı. Büyüklerimizin hepsi çıktı. Sadece çocuklarımız çıkamadı. 5 çocuğumuz kaldı burada” dedi.

Kimsenin bilmediği mantarı toplamaması gerektiğini söyleyen anne Bayırlı, artık evine mantar sokmayacağını söyledi. Bayırlı, “Yani kimsenin böyle dağdan toplayıp da bilmediği bir şeyi, biz bilerek topladığımızı sandık ama aslında bilmiyormuşuz. Topladık yedik ama kimse de böyle bir şey yapmasın, küçücük bir şey böyle şeylere mal olabiliyor. Yani bilmedikleri hiçbir şeyi yemesinler, benim tek isteğim ve ben bundan sonra evime kesinlik mantar, hiçbir şekilde sokmayacağım. Küçük bir parça bile benim çocuğumu öldürebilirdi. Tek önerim çocuklar, hiç kimse bilmedikleri bir şeyi yemesinler” diye konuştu.

Zehirlenen çocuklardan Muhammed Hanifi Bayırlı, “Dağdan zehirli bir mantar topladık. Halamların evlerinde sobanın üzerinde pişirdik. Ondan sonrada yedik, zehirlendik” dedi.

Mantar zehirlenmeleri kış aylarında meydana geliyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, mantar zehirlenmelerinin özellikle kış aylarında meydana geldiğini belirterek, 15 kişinin de mantar zehirlenmesi vakasıyla hastanede tedavi edildiklerini söyledi. Erken teşhis ve hızlı müdahale ile olası ölümlü vakanın önüne geçildiğini söyleyen Çiğdem El, “Mantar zehirlenmeleri vakaları, yağışların bolca olduğu kış aylarında özellikle mantarların üremesi dolayısıyla tüketilmesinin artmasına bağlı olmakla kış aylarında karşımıza çıkmaktadır. Ormanda topladıkları mantarların yenilmesi sonrasında zehirlenme bulgularıyla başvuran 15 vatandaşımız oldu. Erken başvuruları ve deneyimimiz ile birlikte, erken tedavileri neticesinde başta görülen böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının hızla düzeldiği hastalarımız çok şükür ki sağlıklarına kavuştular” ifadelerini kullandı.

"Doğada yetişen mantarlardan uzak durun" uyarısı

Mantarlar hakkında doğru bilinen yanlışların olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Çiğdem El, doğal ortamlarda bulunan mantarların yerine kültür mantarlarının tüketilmesi gerektiğini belirtti. Çiğdem El, “Ülkemizdeki zehirli mantarlar, doğal ormanlarda yetişmekte ve vatandaşlarca bolca rağbet edilmektedir. Maalesef ki bir de doğru bilinen yanlışlar var. Bunlar örneğin ormanlık alanlarda, ağaç diplerinde, otlar arasında yetişen mantarların zehirsiz olduğu ya da zehirli mantarların pişirildiğinde zehirliliklerini kaybettikleri şeklindeki yanlış inanışlar hâlâ mantar zehirlenmelerinin sıkla görülmesinin bir nedeni olduğu görülmektedir. Zehirlenme belirtileri, mantarda bulunan zehrin niteliğine göre bulantı, kusma, terleme, bulanık görme gibi bulgular yanı sıra böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluğuna hatta ölüme dahi neden olabilmektedir. Mantar zehirlenmelerinden korunmak için vatandaşlar doğada yetişen mantarları tüketmemeli ancak tüketmeleri durumunda, bu zehirlenme bulgularının olmasıyla birlikte hızlıca bu kişilerin sağlık kuruluşuna başvurmaları ve özellikle doğal alanda yetişen mantar yerine kültür mantarlarını tercih etmeleri önerilmelidir” dedi.