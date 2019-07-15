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Hatay'da 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Hatay’da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Habib-i Neccar Camisi’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hatay'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.


Kuran tilaveti ile başlayan etkinlik, Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti.


Mevlid-i Şerif'in ardından camiden çıkan vatandaşlara ikramlar yapıldı.


Etkinliğe Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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