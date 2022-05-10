İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay’da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay'da Antakya – İskenderun yolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Antakya - İskenderun karayolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 150 bin adet kaçak makaron (sigara kağıdı) ele geçirildi.


Olayla ilgili araç sürücü H.S. hakkında adli işlem yapıldı.

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