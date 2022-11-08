Hatay'da 165 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde durdurulan otomobilde 165 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmada Dörtyol Numune Evler Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 165 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü Y.T. hakkında adli işlem yapıldı, 5 bin 764 lira ceza uygulandı.