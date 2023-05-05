Hatay'da 17. Çadır Okul “Özel Gereksinimli Öğrenciler” için açıldı

Avcılar Belediyesi tarafından Hatay'da eğitim öğretimin sürdürülebilmesi için kurulan ‘Çadır Okullar'ın sayısı 17'ye yükseldi. Ülkem Okuyor Projesi işbirliğiyle kentin dört bir yanında depremzede öğrencilere hizmet veren çadır okulların 17.si ‘özel gereksinimli' öğrenciler için kuruldu. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için Hatay'da kurulan ilk ve tek olan çadır okul Karaali Mahallesi'nde eğitime başladı.

Kahramanmaraş Merkezli depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da eğitim - öğretimin sürdürülebilmesi için vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan Avcılar Belediyesi çadır okulların sayısını her geçen gün arttırıyor. Kentin dört bir yanında depremzede öğrencilere hizmet veren çadır okulların 17.si ‘özel gereksinimli' öğrenciler için kuruldu. Özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ihtiyacını karşılamak için Hatay'da kurulan ilk ve tek olan çadır okul; Türk Silahlı Kuvvetleri, Ülkem Okuyor Koordinatörü Havva Aydanur Ertuğrul, Özel Neva Duru Özel Eğitim Kurumu ve bölgedeki öğretmenlerin desteğiyle Karaali Mahallesi'nde eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde güvenli ortamlarda eğitim öğretime başlayan çadır okullarda her gün bölge öğretmenleri tarafından öğrencilere etüt ve okuma programları yapılmaya devam ediyor.

“Avcılar yanınızda”

Her türlü şartta eğitimin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Hatay'da çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması için öğrencilerin güvenliği ve ihtiyaçlarına uygun olarak çok kısa bir sürede çadır okulların kurulum çalışmalarına başladık. 5 adet çadır okulumuz 3 Nisan Pazartesi günü eğitime başlamıştı. Özel gereksinimli öğrencilerimizin bu eksiği önemliydi. Çünkü eğitim öğretimin başlaması sadece akademik açıdan değil çocuklarımıza sağlayacağı psikolojik ve sosyal destekten dolayı da çok değerli. Bu açıdan çok mutluyuz” dedi.

Depremin ardından kısa süre içerisinde Hatay Merkez'de lojistik merkezi kurduklarını söyleyen Hançerli, “Çalışma arkadaşlarım gece gündüz demeden mahalle mahalle, köy köy gezerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyorlar. Fedakarca ve özverili çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarana kadar el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz“ diye konuştu.