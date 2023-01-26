Hatay'da 180 proje tamamlandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay'da 2022 yılında yürütülen 353 adet projeden 180'inin tamamlanarak hizmete alındığını, 21'inin tasfiye edildiğini, 152 projenin ise halen devam ettiğini açıkladı.

Vali Doğan başkanlığında, 2023 Yılı 1. Dönem İl Planlama ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda toplantıya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Metin Açık, Hatay Vali Yardımcısı Onur Şan, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum il müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında, 2022 yılında Hatay'da yapılan yatırımları değerlendiren Vali Doğan, “İlimizde, 2022 yılında 353 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 159 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 194 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirilmiştir. Bedeli 18 milyar 894 milyon TL olan bu projelerin 2022 yılı ödenekleri 6 milyar 160 milyon TL'dir. Aralık sonu itibariyle 3 milyar 949 milyon TL harcama yapılarak yüzde 64 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 159 adet projenin bedeli 14 milyar 26 milyon TL'dir. 2022 yılı ödenekleri ise 2 milyar 336 milyon TL olup dönem sonu itibarıyla 1 milyar 894 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 81 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimizce yürütülen 194 adet projenin bedeli 4 milyar 868 milyon TL'dir. 2022 yılı ödenekleri toplamı ise 3 milyar 823 milyon TL olup, dönem sonu itibarıyla 2 milyar 54 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 53 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımız ile mahalli idarelerimizin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin en çok yüzde 89 ile sağlık sektöründe olduğu görülmüştür. Bunu yüzde 52 oranla diğer kamu hizmetleri, ardından yüzde 45'lik oranla ulaştırma sektörü izlemiştir. İlimizde 2022 yılında yürütülen 353 adet projeden 180'i tamamlanarak hizmete alınmış, 21 adedi tasfiye edilmiştir. 152 proje ise halen devam etmektedir” dedi.