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Hatay'da 182 aracıya ustalık belgesi

Hatay’ın Payas ilçesinde düzenlenen törenle 182 kişiye "Arıcılık Ustalık Belgesi" verildi.

Hatay'ın Payas ilçesinde düzenlenen törenle 182 kişiye "Arıcılık Ustalık Belgesi" verildi.


Payas'ta Meslek Anadolu Lisesi ve Hatay İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde arıcılığın ‘meslek' olarak kabul edilmesiyle birlikte Hatay'ın çeşitli ilçelerinde arıcılara “Arıcılık Ustalık Belgesi” veriliyor. Bu kapsamında Hatay'da da başvuru yapan 182 arıcıya ustalık belgeleri törenle verildi.


Arıcılar Birliğinde düzenlenen törene, Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Hatay İli Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eray Sarı, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy'da katıldı.

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