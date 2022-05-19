Hatay'da 19 Mayıs çeşitli etkinliklerle kutlandı

Hatay'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 103'üncü yılında çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antakya ilçesinde düzenlenen kutlamalar gençlik yürüyüşü ile başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Kutlama programı Antakya Spor Salonu'nda devam etti.

Törende konuşan Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “Millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı yeşerten, yolumuzu aydınlatan Cumhuriyet tarihimiz adına bir milattır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da var olan bağımsızlık ve mücadele ruhunu görüp, ülkenin içinde bulunduğu şartlar karşısında istiklal mücadelesini başlatmak ve yeni bir devletin kuruluşu yönünde ilk adımı atmak amacıyla yola çıkarken milletin bağımsızlık inancından ve vatan sevgisinden ilham almıştır” dedi.

Konuşmaların ardından şiirler okunarak, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Programda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Kutlamalara AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.