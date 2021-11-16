İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde jandarma ekipleri, bir araçta 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Alınan bilgiye göre, jandarma dedektifleri tarafından, 27 DF 324 plakalı otomobil ile Kilis'ten Hatay'a kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine operasyon yapıldı. M.Ş. isimli şahsın kullandığı araç, durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda jandarma ekipleri, toplam 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.


Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.