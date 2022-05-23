İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 3 araçla Adıyaman'dan Hatay'a kıyılmış tütün getirerek satış yaptıkları tespit edildi.


Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyonda 3 araçta piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

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