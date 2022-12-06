Hatay'da 2 ton zeytin çalan 3 şüpheli tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde zeytin bahçelerinden 2 ton ürün çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye Kıcı mahallesinde bulunan zeytin bahçelerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri ve Belen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bahçelerden hırsızlık yapan şüphelilerin H.S. , E.B. ve F.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler çaldıkları 2 ton zeytin ile yakalanarak gözaltına aldı.

Jandarma da ifadesi alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.