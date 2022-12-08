İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 20 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hakkında 12 yakalama emri ve 20 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hakkında 12 yakalama emri ve 20 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda birden fazla kişi ile birlikte silahlı yağma suçundan 2, dolandırıcılık suçlarından 10 olmak üzere toplamda 12 ayrı yakalama emri ve hakkında 20 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 28 bin TL para cezası bulunan Y.K'li yapılan takip sonucu Atatürk Caddesi'nde gözaltına alındı.


Y.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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