Hatay'da 21 bin 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 21 bin 600 adet captagon hap ele geçirildi.

Reyhanlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Reyhanlı İstihbarat Grup Amirliği ekipleri koordineli bir şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yeni Mahalle'de bulunan bir ikamette narkotik köpeği Bozo eşliğinde yapılan aramada daralı 3 kilo 660 gram 21 bin 600 adet captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E.M. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.