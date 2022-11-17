İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi.


Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesinde C.M. isimli şahsın iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu duyumu alınması üzerine şahsın iş yerinde ortak yapılan operasyonda 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Şüpheli C.M. gözaltına alındı.

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