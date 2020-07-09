İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yalaz Mahallesi kırsalında devriye faaliyeti yürüttükleri esnada 34 VP 4933 plakalı şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada çuvallar içerisinde 22 bin 440 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen sigaralara el konuldu.


Olayla ilgili B.K ve A.A gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.