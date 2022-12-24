Hatay'da 22 yıl 10 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 22 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda E.K.'nin Arsuz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 143 gram esrar, 13 uyuşturucu hap, 67 fişek, 1 kama ve Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K.'nin yapılan sorgusunda çeşitli suçlardan 22 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Şahıs adli makamlarca tutuklandı.