İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da 226 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir araçta 226 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araçta 226 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, Üzümdalı Mahallesinde A.Ö.isimli şahsın kaçak sigara taşıyacağı bilgisi alındı.


Kaçakçılık olayının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmada durdurulan araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki amfi ses sistemi içerisinde siyah poşete sarılı çeşitli markalarda toplam 226 paket kaçak sigara ele geçirildi


Gözaltına alınan A.Ö. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.