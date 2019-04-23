Hatay'da 23 Nisan kutlamaları

Hatay'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Antakya Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Karahan, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda tüm eğitim camiasının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, “Bize emanet ettiğiniz çocukların kıymetini biliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinin sloganı olan mutlu çocuklar, güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda tüm eğitim camiamız heyecanla çalışmaktadır. Sınıfınızda bulunan her bir öğrencinin arkasındaki annelerin yıllarca süren emeği, uykusuz geceleri ve gözyaşlarını unutmayınız. Kim bilir belki de yapacağı buluşla, ülkemizin milli gelirini beşe katlayacak öğrenci sizin sınıfınızdadır. Birikiminiz ve sevginizin küçük dokunuşlarıyla çocuklara ve ülkemize hayal bile edemeyeceğimiz ufuklar açabilirsiniz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Öğrenciler dans gösterileriyle izleyenlerden alkış toplarken, halk oyunları ekibinin gösterisi beğeniyle izlendi.