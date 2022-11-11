Hatay'da 24 bin 630 fidan dikildi

Hatay'da, "Türkiye Yüzyılına Nefes" temasıyla düzenlenen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 15 ayrı lokasyonda eş zamanlı olarak 24 bin 630 fidan toprakla buluşturuldu.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, merkez ilçe Antakya Karlusu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda tören düzenlendi.

Vali Rahmi Doğan, fidan dikmekle beraber korumanın da önemli olduğunu söyledi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğün kurulmasının ardından Hatay'daki ormanların korunmasının daha etkili olacağını kaydeden Vali Doğan, ”Hem ilimizi hem de ülkemizi etkileyen orman yangınları sonrasında Hatay'da böyle bir teşkilatın kurulmasının ardından inşallah topraklarımız fidanla buluşmasının yanında orman alanlarımız daha iyi korunacaktır” dedi.

Hatay Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir, 15 farklı lokasyonda eş zamanlı olarak 24 bin 630 adet fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.