İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 240 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı

Hatay’da bir eve yapılan operasyonda 240 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da bir eve yapılan operasyonda 240 litre satışa hazır sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Defne ilçesi Gümüşgöze Mahallesi'nde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kaçak alkol üretimi ve satışı yapan bir şahsı tespit edip operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.A'nın evinde 240 litre satışa hazır sahte alkol, bin 800 litre fermenteye bırakılmış rakı, 8 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2 adet damıtma kazanı, 1 adet damıtma sistemi,10 adet 20 litrelik boş bidon ele geçirildi. Sahte alkol üreten ve satışını yaptığı iddia edilen şüpheli İ.A. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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