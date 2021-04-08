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Hatay'da 250 adet kaçak kol saati ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da durdurulan otomobilde yapılan aramada 250 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da durdurulan otomobilde yapılan aramada 250 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları çalışmada, Ürgenpaşa Mahallesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 250 adet gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A.A. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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