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Hatay'da 28 kaçak göçmen yakalandı

Hatay’ın Belen ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde, sınırı yasa dışı yollarla geçen yabancı uyruklu 28 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü polis uygulama noktasında durdurulan 3 araçtan, üzerlerinde kimlik bulunmadıkları tespit edilen 28 kişi çıktı.


Yabancı uyruklu 28 şahsın yapılan incelemesinde yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi.


Göçmen kaçakçılığı suçundan haklarında yasal işlem yapılan kaçaklar Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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