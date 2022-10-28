Hatay'da 298 öğrenci Cumhuriyetin 99. yılını bisiklet turu ile kutladı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eğitim gören 298 öğrencinin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla eğitim gören 298 öğrencinin katıldığı bisiklet turu düzenlendi.
Kuzuculu Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları arasında yer alan Kuzuculu Ortaokulu'nda eğitim gören 298 öğrenci okul müdürlüğünce organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu gerçekleştirdi.
Okul müdür yardımcısı Ali Doruk ve görevliler nezaretinde okul bahçesinden start verilen bisiklet turunda öğrenciler belirlenen cadde ve sokaklardan konvoy halinde geçerek Cumhuriyetin 99. yılını coşku içerisinde pedal çevirerek kutladılar.
Motosikletli polis ekibinin eskortluk ettiği bisiklet turu etkinliği belirlenen güzergahların geçilmesinin ardından okul bahçesinde sona erdi.