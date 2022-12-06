İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 aracın karıştığı kaza kameraya yansıdı: 1 yaralı

Hatay’ın Payas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Kaza, ilçeye bağlı Özkul Çolak Caddesi üzeri noter kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 35 APZ 310 plakalı otomobil kavşaktan dönüş yapmak için yaklaştığı sırada karşı yönden gelen A.Ç. (36) idaresindeki 06 BAF 314 plakalı otomobile çarptı. Savrulan otomobil ise yolun karşısına geçmek için bekleyen 13 AAN 037 plakalı pikaba çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan A.Ç. ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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