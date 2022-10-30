İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 ayrı noktadaki sazlık yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 noktada çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 noktada çıkan sazlık yangını kontrol altına alındı.


İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi yakınlarındaki sazlık alanda, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, 5 saat süren müdahaleyle gece 01.00 sıralarında kontrol alına alındı.


Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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