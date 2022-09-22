İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da 3 bin 550 litre sahte rakı ele geçirildi

Hatay’ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak alkol ile mücadele konusunda gelen ihbar üzerine Özbek ve Büyükçat mahallelerinde bulunan 2 eve operasyon düzenledi.


Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidonlar içerisinde toplam 3 bin 550 litre sahte rakı ve 2 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.


O.D ve A.Ç isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.