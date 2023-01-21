İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otomobilden 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan otomobilden 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Hassa Akbez Uygulama Noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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