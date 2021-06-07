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Hatay'da 3 bin 754 adet saka kuşu ele geçirildi

Hatay’ın Altınözü ilçesinde traktörün römorkuna gizlenmiş avlanması yasak olan 3 bin 754 adet saka kuşu ele geçirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün römorkuna gizlenmiş avlanması yasak olan 3 bin 754 adet saka kuşu ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Suriye sınırında bulunan Kıyıgören Mahallesinden, M.G., Ş.D. ve R.D. isimli şahısların traktör ile Türkiye'den Suriye'ye izinsiz ve yasadışı yollarla saka cinsi kuş geçireceği bilgisini aldı.


Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Kıyıgören Piyade Hudut Karakolu ile yapılan faaliyet sonucunda traktörün römork kısmına gizlenmiş 3 bin 754 adet Saka cinsi kuş bulundu. Kuşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi.


Şüpheliler M.G., Ş.D. ve R.D. yakalanarak gözaltına alındı.

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