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Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 3 Deaş’lı terörist yakalandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda 3 Deaş'lı terörist yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Aşağıpulluyazı Mahallesi kırsalında Suriye sınırında arama tarama devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Yapılan müdahale sonrası araç durulurken A.M., M.H. ve C.Z. isimli şahıslar gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat, silah ve patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şahsın yapılan inceleme ve işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.


Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılığınca sorgulanan ve DEAŞ terör üyesi oldukları tespit edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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