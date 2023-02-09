İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 kardeşin ardından, anne de enkaz altından kurtarıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mahir, Hilal ve Rami kardeşlerin ardından anneyi de depremin 81’inci saatinde enkaz altından kurtardı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Mahir, Hilal ve Rami kardeşlerin ardından anneyi de depremin 81'inci saatinde enkaz altından kurtardı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremden 80 saat sonra Hatay'da General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde enkazın altından Mahir ve Hilal, kardeşleri kurtarmış, kısa süre sonra 1 yaşındaki Rami'de ekiplerce enkazdan çıkartılmıştı. İtfaiye ekipleri, anne Arya'ya da ulaştı. Uzun çalışmalar sonunda anne de enkaz altından kurtarılarak hastaneye gönderildi.

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