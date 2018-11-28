Hatay'da 3 köpek zehirlenerek telef edildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 köpek zehirlenerek telef edildi.

Edinilen bilgiye göre, Numuneevler Mahallesi, Dörttaş deniz sahili yakınlarında 3 köpeği telef olmuş halde gören vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede araştırma yapan ekiplerce başka telef olan köpek veya köpeklere rastlanmadı. Telef olan 3 köpek Dörtyol Belediyesi temizlik ekiplerince alınarak usulüne uygun olarak gömüldü.

3. Bölge Zabıta Müdürlüğü Zabıta Amiri Serdal Alkan, ekiplerle birlikte çevrede yaptıkları kontrollerde başka bir telef olayına rastlamadıklarını belirterek, “Köpeklerin zehirli gıdaları yemek suretiyle zehirlenmiş olabileceğini değerlendiriyoruz. Etrafta bulunan diğer sokak köpeklerinde genel kontrollerimizi yaptık her hangi bir sağlık sorunları yok. Araştırmalarımız devam ediyoruz” dedi.