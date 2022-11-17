İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Hatay’da kargo kolileri içerisinde piyasa değeri 3 milyon lira olan 949 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Hatay'da kargo kolileri içerisinde piyasa değeri 3 milyon lira olan 949 adet kaçak ilaç ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güzelburç Mahallesi'nde müşterek olarak yaptığı operasyonda ihbar üzerine C. S. ve M. H. S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinde adli makamlardan alınan karara istinaden yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 949 adet kaçak ecza ilacı ele geçirildi.


Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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