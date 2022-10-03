İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 3 ton 670 kilogram kaçak içki ele geçirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 ton 670 kilogram kaçak içki ele geçirildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3 ton 670 kilogram kaçak içki ele geçirildi.


Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışma sonucunda bir evde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Tekebaşı Mahallesinde C.U. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 3 ton 670 kilogram kaçak içki ile 1 adet damıtma ünitesi ele geçirildi.


Şüpheli C.U. hakkında adli işlem başlatıldı.

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