Hatay'da 30 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Demirköprü Mahallesi'nde 2 otomobile yapılan operasyonda, 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Şahısların jandarmada sorgularının sürdüğü öğrenildi.