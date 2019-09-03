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Hatay'da 30 kilo esrar ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda Demirköprü Mahallesi'nde 2 otomobile yapılan operasyonda, 30 kilogram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.


Şahısların jandarmada sorgularının sürdüğü öğrenildi.

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