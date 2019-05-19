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Hatay'da 300 yetime iftar verildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 300 Suriyeli yetime iftar yemeği verildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 300 Suriyeli yetime iftar yemeği verildi.


Kırıkhan ilçesinde Hatay Hayat Derneği ve Avusturalya'da bulunan Uluslararası Muslim Aid Avusturalya (MAA International) Yardım Derneği tarafından 300 Suriyeli yetim çocuğa iftar yemeği verildi. Hatay Hayat Derneği binasında gerçekleşen iftar yemeğinin akabinde çocuklara palyaço gösterileri yapıldı. Daha sonra çocuklara dondurma ile hediyeler verildi. Çocuklarla beraber katılan ailelerine de gıda yardımı gerçekleşti.


Hatay Hayat Derneği Başkanı Rahmi Vardı, Uluslararası Muslim Aid Avusturalya (MAA International) Yardım Derneği yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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