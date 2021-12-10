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Hatay'da 32 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.



Hatay İl Jandarma dedektifleri tarafından kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Jandarma hakkında silahlı yağma ve dolandırıcılık suçundan toplam 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.İ. ile hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. isimli şahıslar Antakya'ya bağlı Serinyol Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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