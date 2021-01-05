Hatay'da 360 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Hatay'ın Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında durdurulan otomobilden 360 kilogram kaçak nargile tütünü çıktı. Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Belen ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobil içerisinde yapılan aramada, 360 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Araçta bulunan A.H. ve A.E. isimli yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.