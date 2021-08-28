Hatay'da 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 43 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü bir evde göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler tarafından Reyhanlı ilçesinde bir evde yapılan operasyon da 43 göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 60 bin liraya da el konuldu.

Organizatörlerden A. E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A. S. Ve M. D. Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.