Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesi yönelik Kırıkhan ilçesinde yapılan çalışmalarda Abalaklı Mahallesi'nde F.S.'ye ait depo, Alsancak Mahallesi'nde İ.S.'ye ve M.P.'ye ait ayrı depolarda olmak üzere üç farklı depoda yapılan aramada, 4 ton 580 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.