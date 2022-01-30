İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada

Hatay’ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Antakya-Samandağ yolu Defne Kaymakamlığı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybeden 31 GS 922 otomobilin sürücüsü önce park halindeki otomobile ardından da önünde seyir eden hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç ise park halinde bulunan 2 araca çarptı.


Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan 31 GS 922 plakalı otomobilin sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrası inceleme ve soruşturma başlatıldı.

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