İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da 5 mahalle giriş çıkışa kapatıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 5 mahalle koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında giriş çıkışa kapatıldı.


Kırıkhan ilçesinde bulunan Ceylanlı, Bektaşlı, Taş Oluk, Saylak ile Balarmudu mahallelerinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince giriş çıkışlar kapatıldı.


Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek adına, sosyal izolasyon temizliği geçmelerini sağlamak amaçlı 5 mahalleyi 14 gün süre ile giriş çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.


Kırıkhan ilçe jandarmaya bağlık jandarma ekipleri, mahallerin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarak dışarıdan gelen araç ile vatandaşları uyarı yaparak girmelerinin yasak olduğunu belirtti.


Ceylanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahman Doğan, “Mahallemizde ikamet eden bir vatandaşımız çalışmak için şehir dışına gitmişti 2 gün önce, mahalleye dönen vatandaşımız korona virüs tespit edildi. Bu yüzden mahallemiz 14 gün süreyle sosyal izolasyon çalışması nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.