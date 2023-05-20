İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hatay'da 5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir iş yerinin gizli bölümünde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Hatay'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir iş yerinin gizli bölümünde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Reyhanlı İlçesi Harran Mahallesinde şüpheli A.Y'ye ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada iş yerinin gizli bölümlerine saklanmış variller içerisinde 5 ton 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Kaçak yakıta el konulurken, şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.