Hatay'da 5 yıl aradan sonra kar sevinci

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı.

Merkez ilçe Antakya'da etkisini gösteren kar yağışı ile şehir beyaza büründü. 5 yıl sonra kar örtüsünü gören vatandaşlar ve çocuklar karın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar ise arabalarının üzerinde biriken karı temizledi. Kar nedeniyle zorluk yaşayan sürücüleri uyaran polis ekipleri, sürücülerden daha tedbirli olmalarını istedi.

Antakya merkeze en son 2016 yılında kar yağdığını belirten Mustafa Dilek, “Dün gece bir daha kar yağışı oldu. Biz Hataylılar ve Antakyalılar olarak biraz heyecanlıyız. 5 yıl sonra kar görmek bizleri biraz heyecanlandırdı. Çoluk çocuk şu an dışarıda, kar erimeden onunla oynamak istiyor. Biz de karın tadını çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.