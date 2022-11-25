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Hatay'da 50 öğrenciye giysi yardımı

Hatay’da Kent Konseyi, ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundu.

Hatay'da Kent Konseyi, ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımında bulundu.


Hatay Kent Konseyi, bir okul öğretmeninin başvurusu üzerine ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilere mont ve bot yardımında bulunulmasına vesile oldu. Hayırseverlerin yardımlarını ihtiyacı olan öğrencilerle buluşturan konsey, yeni kıyafetleri çocuklara Öğretmenler Günü'nde teslim etti.


Gönüllülük temelinde gerçekleştirilen bu yardımlaşma, öğrencilerin ve öğretmenlerin takdirini kazandı.


Konsey, hayırseverlerle iş birliği içerisinde yapılan yardım ile bot ve montlarına kavuşan 50 öğrenciler sevinç yaşadı.

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